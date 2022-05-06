6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили возможность освобождения бойз-бенда BTS от военной службы

Валерий Ходячий, , 16:51 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили предложение министра культуры заменить всемирно известным деятелям культуры, таким как члены группы BTS, обязательную военную службу на альтернативную.

Южнокорейские солдаты (сс) U.S. Department of Defense Current Photos

Согласно информации южнокорейских СМИ, 4 мая министр культуры, искусства и спорта Южной Кореи Хван Хи предложил включить всемирно известных деятелей поп-культуры и искусства в программу, которая в настоящее время распространяется на олимпийских чемпионов, а также исполнителей народной и классической музыки и которая позволяет им пройти альтернативную военную службу.

В настоящее время в Южной Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии.

Упоминая о южнокорейском бойз-бенде, министр отметил, что приостановка творческой деятельности группы BTS на два года нанесет большой ущерб не только стране, но и всему миру.

«Это почувствует весь мир. Сейчас они достигли невероятных высот в продвижении корейской поп-культуры», — сообщил министр.

Хван Хи также призвал Национальное собрание (парламент) страны принять соответствующий законопроект как можно скорее.

«Пусть идут в армию!» — считает dlso***.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

«Так ли важен вопрос о военной службе членов группы BTS перед выходом на пенсию?» — интересуется hgt3***.

«Каждый мужчина в стране должен пройти воинскую службу. Разве члены BTS не граждане этой страны? Продвижение национального престижа — хорошо, однако ребята должны пойти в армию», — пишет wook***.

«Категорически против!» — восклицает hanm***.

«Они уже получили отсрочку, чего ещё надо?» — недоумевает hruo***.

«Неужели так сложно исполнить свой долг перед государством?» — спрашивает ajih***.

«Вы не должны делать какие-то исключения!» — считает wjdy***.

«Что за чушь он несет? Вы уйдете в отставку через неделю», — недоумевает anjj***.

«Я фанат группы. Ничего страшного, если они сходят в армию по очереди», — пишет susd***.

«Если они богаты и популярны, это ещё не говорит о том, что их можно освободить от обязательной военной службы», — отмечает gode***.

BTS на сцене (сс) Republic of Korea

«Абсурд!» —возмущается wonh***.

«Если BTS пойдут в армию, конец света не наступит!» — отмечает idqk***.

«Что вы подразумеваете под альтернативной службой для звезд?» — интересуется xzxz***.

«Богатства и почестей должно быть достаточно в качестве вознаграждения за их усилия и труд», — считает jin-***.

«Они должны пойти в армию, это несправедливо по отношению к обычным людям», — пишет jeon***.