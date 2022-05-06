Валерий Ходячий, 6 мая 2022, 16:51 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили предложение министра культуры заменить всемирно известным деятелям культуры, таким как члены группы BTS, обязательную военную службу на альтернативную.
Согласно информации южнокорейских СМИ, 4 мая министр культуры, искусства и спорта Южной Кореи Хван Хи предложил включить всемирно известных деятелей поп-культуры и искусства в программу, которая в настоящее время распространяется на олимпийских чемпионов, а также исполнителей народной и классической музыки и которая позволяет им пройти альтернативную военную службу.
В настоящее время в Южной Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии.
Упоминая о южнокорейском бойз-бенде, министр отметил, что приостановка творческой деятельности группы BTS на два года нанесет большой ущерб не только стране, но и всему миру.
«Это почувствует весь мир. Сейчас они достигли невероятных высот в продвижении корейской поп-культуры», — сообщил министр.
Хван Хи также призвал Национальное собрание (парламент) страны принять соответствующий законопроект как можно скорее.
«Пусть идут в армию!» — считает dlso***.
«Так ли важен вопрос о военной службе членов группы BTS перед выходом на пенсию?» — интересуется hgt3***.
«Каждый мужчина в стране должен пройти воинскую службу. Разве члены BTS не граждане этой страны? Продвижение национального престижа — хорошо, однако ребята должны пойти в армию», — пишет wook***.
«Категорически против!» — восклицает hanm***.
«Они уже получили отсрочку, чего ещё надо?» — недоумевает hruo***.
«Неужели так сложно исполнить свой долг перед государством?» — спрашивает ajih***.
«Вы не должны делать какие-то исключения!» — считает wjdy***.
«Что за чушь он несет? Вы уйдете в отставку через неделю», — недоумевает anjj***.
«Я фанат группы. Ничего страшного, если они сходят в армию по очереди», — пишет susd***.
«Если они богаты и популярны, это ещё не говорит о том, что их можно освободить от обязательной военной службы», — отмечает gode***.
«Абсурд!» —возмущается wonh***.
«Если BTS пойдут в армию, конец света не наступит!» — отмечает idqk***.
«Что вы подразумеваете под альтернативной службой для звезд?» — интересуется xzxz***.
«Богатства и почестей должно быть достаточно в качестве вознаграждения за их усилия и труд», — считает jin-***.
«Они должны пойти в армию, это несправедливо по отношению к обычным людям», — пишет jeon***.