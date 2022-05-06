Берлин, , 16:00 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц 8 и 9 мая не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хоффман.

Олаф Шольц Michael Lucan

«Могу сказать, что участия канцлера на каком-либо памятном мероприятии не предусмотрено», — подчеркнула она.

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При этом Хоффман добавила, что 8 мая федеральный канцлер выступит с телеобращением к согражданам. Поводом стала ситуация на Украине, в свете которой «в этом году очень особенное 8 мая», отметила представитель правительства.

Напомним, в Германии 8 мая отмечают как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.