Таллин, , 15:59 — REGNUM

Театр Alan Cleaver

Театр фон Краля, расположенный в Старом Таллине, закрывается после 30 лет работы. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на основателя и бессменного директора театра Пеэтера Ялакаса.

По его словам, проблемы возникли в период эпидемии коронавируса, а окончательный удар нанесло сокращение господдержки: «Много разных факторов. Но самый серьезный удар нанес коронавирус. Он значительно затруднил жизнь в таком небольшом театре».

Ялакас добавил: «Одним из важных факторов является и постоянная неопределенность в финансировании. Мы понятия не имеем, что дальше будет с нами. Каким-то образом нам нужно содержать эти здания. Поэтому нам в год 30-летия театра пришлось сказать, что хватит. Подводим черту».

Директор также выразил надежду, что театр сможет продолжить свою деятельность под новым названием и с обновленной труппой.

Театр фон Краля — первый частный театр после восстановления независимости Эстонии, созданный в 1992 году группой независимых артистов.