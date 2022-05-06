Симферополь, 6 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё трое, в том числе двое детей, ранены в результате автоаварии в Кировском районе Республики Крым 6 мая. Об этом сообщила прокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что 6 мая водитель автомобиля Infinity, двигаясь по автодороге в районе населенного пункта Владиславовка, не справилась с управлением и съехала с проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. На месте погиб

В момент аварии, помимо водителя, в салоне машины находились пассажиры. На месте ДТП погибла женщина-пассажир, трое пассажиров, в том числе дети в возрасте девяти и 13 лет, получили ранения.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки, которую правоохранители начали по факту аварии.