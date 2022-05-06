Москва, 6 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась своим прогнозом относительно победителя на предстоящем «Евровидении-2022». Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 6 мая.

Скриншот с YouTube Яна Рудковская

Рудковская заверила, что победу на конкурсе одержит Украина: «Это будет уже третья победа Украины на этом конкурсе! Руслане и Джамале победа так и не принесла большой популярности ни у себя в стране, ни за её окрестностями! Посмотрим чем закончится эта история!». Также продюсер отметила, что Россия выигрывала на «Евровидении» лишь однажды — в 2008 году.

Напомним, что Россия была отстранена от участия в «Евровидении» в 2022 году. Причиной для исключения страны из конкурса стало проведение спецоперации на Украине.