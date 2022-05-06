Саранск, 6 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 65 630 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 67 351 случай заражения коронавирусом, из них 39 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1381 человек, за минувшие сутки скончался один человек. Накануне в республике было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

В ковид-центры республики за последние сутки были госпитализированы 33 пациента, накануне в больницы попали 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 145 жителей республики.