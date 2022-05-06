Брянск, 6 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 349 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение, в том числе в амбулаторных условиях, 2 036 пациентов, в летальную статистику внесли две новые записи.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 217 763 жителей. Выздоровели 208 866 человек, скончался от осложнений 6 861 пациент.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 42 человека.