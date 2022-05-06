Москва, , 15:56 — REGNUM Оценку, согласно которой спецоперация ВС РФ на Украине якобы затянулась, в российском руководстве не разделяют. Как сообщил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она «идёт по плану».

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко, который сказал в интервью Associated Press, что считает спецоперацию затянувшейся.

Белорусский лидер отметил при этом, что не слишком знаком со всеми деталями, а просто делится своими впечатлениями.