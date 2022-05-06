Москва, 6 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Мэрия Москвы утвердила новые меры поддержки столичной киноиндустрии. Об этом 6 мая сообщается на портале mos.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Согласно принятому решению, ведущие киносети города получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрителей. Гранты будут предоставлены компаниям, которые обеспечивают в общей сложности 80% столичного кинопрокаты.

«Кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских площадок (парков, памятников архитектуры, объектов транспорта и тому подобных), которые используются для съемок. На эти цели из бюджета города выделят 300 млн рублей», — сказано в сообщении.

Также принято решение увеличить размеры грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в столице и создание образа Москвы в киноискусстве. Объём финансовой поддержки будет рассчитываться на основании доли времени показа городских общественных пространств в общем хронометраже кинокартины.