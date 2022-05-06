Москва, 6 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, по состоянию на 15:30 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,26%, до $112,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Artur1917 Добыча нефти

«Несмотря на повышение учетной ставки ФРС США и то, что европейцы все ещё не договорились о мерах ограничения поставок нефти из России, на сырьевых площадках сохраняется высокий спрос.

На фоне массового бегства инвесторов из рисковых активов нефть выступает в качестве защитного актива.

Пока поводов для дальнейшего роста котировок рынки не предоставляют, но уровень $110 за баррель теперь выступает в качестве мощной поддержки», — считает эксперт.

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