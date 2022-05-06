Таллин, 6 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Государственный концерн Elering, монополист газовых и энергосетей Эстонии, раскритиковал позицию главного инвестора проекта строительства СПГ-терминала в порту Палдиски, эстонской фирмы Alexela. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR со ссылкой на заявление Elering.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Признано, что ни по одному пункту договора не достигнуто согласия, в том числе и по строительству и управлению отгрузочным причалом, необходимым для приема плавучего СПГ-терминала. Подчеркивается, что предложения инвестора не соответствуют европейскому и эстонскому законодательству.

Кроме того, решения, предложенные Alexela в ходе переговоров, неприемлемы с точки зрения цены или сильно противоречат правилам открытого рынка. Если условия Alexela будут приняты в их нынешнем виде, это станет непосильным бременем для рядовых потребителей, считают в Еlering.

Сообщается, что, когда Elering начал переговоры, инвесторы проекта предложили возможную цену в 20 млн евро, но в ходе переговоров цена выросла до 40 млн евро и было заявлено, что эту стоимость должен оплатить концерн Elering, а причал, несмотря на это, позже останется в собственности Alexela.

При этом 40 млн евро нужно будет выплатить всего за два года, если Elering не предоставит Alexela приоритетное право на использование мощностей плавучего СПГ-терминала, что позволило бы им перерабатывать один тераватт-час газа в год в приоритетном порядке.

«В то же время все другие участники финско-прибалтийского общего газового рынка должны конкурировать за остальные мощности терминала. Такое преимущество не может быть предоставлено одному участнику рынка без разрешения Департамента конкуренции Эстонии и Европейской комиссии», — сообщил Elering.

Подчеркивается, что Elering представил три письменных предложения по условиям договора, но «мотивация другой стороны непонятна, если она пытается решить вопрос через СМИ, обвиняя Elering, вместо того, чтобы провести реальные переговоры».

В заявлении отмечается, что «цель Elering — развить к концу 2022 года мощности по приему сжиженного природного газа в Эстонии, чтобы обеспечить надежность поставок в случае прекращения импорта российского газа».

СПГ-терминал в ближайшие годы станет плавучим терминалом, который планируется арендовать вместе с финским государственным оператором газовых сетей Gasgrid Finland. Его запуск запланирован на осень 2022 года.