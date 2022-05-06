Самара, 6 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Более девяти тысяч ветеранов прошли медицинское обследование на дому в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Андрей Репин ИА REGNUM Ветераны

Сообщается, что в регионе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда проходят диспансеризацию на дому. На текущий момент медицинское обследование прошли более девяти тысяч фронтовиков.

«Необходимо поддерживать с ними постоянную неформальную связь, быть в курсе ситуации по состоянию здоровья, в семье, в быту, чтобы оказывать адресную помощь, искать возможности для оперативного решения тех проблем, которые могут возникнуть у каждого человека, членов их семей», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что такую работу медучреждения ведут постоянно для своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни ветеранов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области для фронтовика провели персональный концерт.