Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 6 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 3,46%, до 69,31 рубля. Евро взлетает на 4,52%, превышая 73,31 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня на валютном рынке московской биржи наблюдается коррекционный отскок наверх. Спекулянты фиксируют прибыль после нескольких недель уверенного укрепления.

На международном валютном рынке, тем временем, рубль всё еще торгуется выше, хотя и там происходит мощный отскок. При этом конъюнктура сырьевого рынка остается позитивной, а планы Европы ограничить российский углеводородный экспорт пока не реализованы.

Вероятно, инвесторы полагают, что после праздников ЦБ РФ начнет ускоренными темпами смягчать валютные ограничения и смягчать ставку.

Впрочем, впереди новые длинные выходные в России, за время которых многое может измениться, поэтому трейдеры проявляют осторожность», — пояснил эксперт.

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