Донецк, 6 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Озеряновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Озеряновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 15:3 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России не располагают информацией об ударе, якобы нанесённом вооружёнными силами Украины по российскому кораблю.