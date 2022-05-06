Москва, 6 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Эксперты Циан. Аналитики подвели итоги апреля 2022 года на первичном рынке Московского региона, проанализировав изменение цен, число и структуру сделок, долю ипотеки, объем предложения и выручку девелоперов, а также назвали самые продаваемые проекты. После рекордных показателей марта 2022 г. в апреле спрос на новостройки просел почти в 2 раза. Рост цен на рынке замедлился, застройщики меняют стоимость лотов в рамках обычных ежемесячных индексаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

В апреле на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тыс. ДДУ — почти в 2 раза меньше, чем в марте. Активность покупателей вернулась к уровню 1-й половины 2017 г.

Доля ипотечных сделок вернулась к уровню последних 8-9 месяцев — 65% (в марте доля была ниже за счет выхода на рынок покупателей с «живыми деньгами»). Льготная ипотека под 12% не позволила поддержать спрос на высоком уровне.

Цены на первичном рынке региона увеличились за месяц на 2%, по сравнению с мартом индексация замедлилась. Основной вклад в рост средних цен предложения вносят сами покупатели (быстрее покупая более доступные лоты).

За счет снижения темпов продаж на рынке увеличился выбор — сейчас в реализации в Москве и Подмосковье находится 76,7 тыс. помещений (месяц назад было 75,2 тыс. лотов). За месяц стартовали продажи всего в 18 корпусах (в марте 2022 г. — в 27, год назад — в 76).

Выручка девелоперов по сравнению с прошлым месяцем просела в 2 раза, так же, как и число сделок, и составила всего 112 млрд рублей.

В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра. Средние цены рассчитаны по строящимся ЖК без учета проектов из премиальных сегментов.

I. Двукратное снижение числа сделок

В апреле 2022 г. на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тыс. ДДУ — минимальный показатель с лета 2020 г. После мартовских рекордов с 18,3 тыс. ДДУ в апреле спрос на новостройки просел почти в 2 раза. В абсолютном выражении это возврат к показателям 1-й половины 2017 г.

Цифра, близкая к 2-кратному снижению, сама по себе — не катастрофа. Такое снижение спроса было вполне ожидаемым. Это падение от рекордно высоких уровней продаж в марте. В прошлом месяце спрос шел со стороны ипотечников, которые стремились приобрести жилье до предполагаемого дальнейшего роста ставок по ипотеке — если человек понимает, что в любом случае он будет брать кредит на квартиру, то лучше сделать это на более выгодных условиях. Кроме того, в марте на рынок в более большом количестве, чем обычно, вышли покупатели без ипотеки, которые на фоне экономической нестабильности стремились сохранить свои сбережения в «квадратных метрах». Сохранялся спрос и со стороны клиентов с ипотеками, одобренными до начала марта под более низкий процент, а также попадающих под программу льготной семейной ипотеки.

В апреле на первичном рынке действовала льготная ипотека под 12%, а застройщики для поддержания спроса дополнительно субсидировали ставки по ипотеке (в рекламных кампаниях использовались предложения кредитов под 4,5-10% годовых). Но спрос не удержался на высоком уровне. Продолжающийся рост цен и неопределенность на рынке труда оказались более значимыми факторами, чем уровень ипотечных ставок.

Динамика сделок на первичном рынке Москвы и Московской области

Количество ДДУ, тыс. шт. Динамика за год (относительно апреля 2021 г.) Динамика за месяц (относительно марта 2021 г.) апр.21 мар.22 апр.22 Москва 7,2 7,3 4,2 -41,7% -42,5% Новая Москва 2,4 2,8 1,5 -37,5% -46,4% Московская область 6,8 8,2 3,8 -44,1% -53,7% Московский регион 16,4 18,3 9,5 -42,1% -48,1%

Источник: Циан. Аналитика

II. 2 из 3 продаж — с ипотекой

В прошлом месяце доля сделок с ипотекой в общем числе сделок составила всего 62% — это минимальный показатель с начала действия льготной ипотечной программы в 2020 г. Причина сокращения доли — в повышенной активности на рынке валютных и рублевых вкладчиков, которые приобретали жилье без ипотеки с целью сохранить свои сбережения.

В апреле показатели вернулись к стандартным показателям последних 8-9 месяцев. За прошедший месяц 65% сделок прошли с ипотекой. Во-первых, количество покупателей с «живыми деньгами» сократилось относительно марта, во-вторых, на рынке стала действовать льготная ипотека под 12% годовых с лимитом в 12 млн рублей, что фактически «вернуло» льготную программу на рынок Московского региона. Расширение лимита по льготной ипотеке серьезно увеличило долю предложения, подходящего под программу — по подсчетам Циан под нее подпадают около 75% рынка в столичной агломерации (с лимитом в 3 млн льготная ипотека была не актуальна). Кроме того, на рынке действовали и специальные программы от застройщиков с дополнительным субсидированием ставок.

Относительно апреля 2021 г. доля ипотечных сделок в общем объеме сделок ниже на 3 пп. Год назад еще действовала льготная ипотека под более выгодные 6,5%. 12% в апреле 2022 г. однозначно выгоднее, чем «нельготные» 20%, но все равно достаточно много для покупателей. Снижение номинальной ставки до 9% может сработать как инструмент привлечения потенциальных покупателей-ипотечников в следующем месяце.

Динамика доли сделок с ипотекой на первичном рынке Москвы и Московской области

Доля ипотечных сделок, % Динамика за год (относительно апреля 2021 г.) Динамика за месяц (относительно марта 2022 г.) апр.21 мар.22 апр.22 Москва в старых границах 62% 54% 56% -6 п. п. +2 п. п. Новая Москва 71% 67% 69% -2 п. п. +2 п. п. Московская область 74% 68% 73% -1 п. п. +5 п. п. Московский регион 68% 62% 65% -3 п. п. +3 п. п.

Источник: Циан. Аналитика

III. Индексация цен замедлилась

Средняя цена квадратного метра в Московском регионе в марте 2022 г. составляет 263,7 тыс. рублей — это на 2% больше, чем в феврале. Индексация цен на первичном рынке столичного региона замедлилась относительно прошлого месяца (в марте +3%). Изменение цен укладывается в тенденции последних месяцев. Застройщики, если и меняют цены, то делают это в рамках обычных ежемесячных индексаций (или в связи с ростом строительной готовности). Основной вклад в рост средних цен предложения вносят сами покупатели (быстрее покупая более доступные лоты).

Наиболее выраженный рост в Москве в старых границах (+2,8%). В Московской области, где цены существенно увеличились в предыдущие месяцы, динамика сдержаннее (+0,5%). В Новой Москве за месяц «квадрат» практически не изменился в стоимости (-0,1%).

За год цены в целом по региону увеличились на 31,3%. Наибольший рост в Московской области — на 36,6%. В Москве в старых границах «квадрат» подорожал на 22,7%, в Новой Москве — на 28,7%.

Циан. Аналитика Средняя стоимость кв. м. и динамика цен за месяц в Москве

Циан. Аналитика Средняя стоимость кв. м. и динамика цен за месяц в Московской области

Динамика средней цены квадратного метра в Московском регионе

Средняя цена кв. м., тыс. рублей Динамика средней цены кв. м. апр.21 мар.22 апр.22 за год за месяц Москва в старых границах 290,7 346,8 356,6 +22,7% +2,8% Новая Москва 171,5 221,0 220,8 +28,7% -0,1% Московская область 121,3 164,8 165,7 +36,6% +0,5% Московский регион 200,9 257,8 263,7 +31,3% +2,3%

Источник: Циан. Аналитика

За счет роста стоимости квадратного метра на рынке наблюдается снижение средней площади проданной квартиры. В апреле в Москве в старых границах она составила 48 кв. м., в Новой Москве 45,7 кв. м., в Московской области — 43,2 кв. м. Наиболее заметное сокращение метражей в старых границах Москвы (год назад средняя купленная квартира была 57 кв. м., месяц назад — 50 кв. м.). В Новой Москве и Московской области также заметен долгосрочный тренд на снижение площади приобретаемой квартиры (за год — 4-6%). Население приобретает более компактные лоты чтобы сэкономить.

IV. Спрос падает — выбор у покупателей растет

Объем предложения в месячном выражении увеличился на 1,5 тыс. лотов. Сейчас в реализации в Москве и Подмосковье находится 76,7 тыс. помещений: 35,4 тыс. в Москве в старых границах, 11,5 тыс. в Новой Москве, 29,8 тыс. лотов в Московской области (месяц назад было 75,2 тыс. лотов). Это связано со снижением темпов продаж — застройщики продолжают выводить на рынок новое предложение, но спрос сейчас ниже, чем зимой, что и привело к увеличению количества лотов в продаже.

В апреле на первичном рынке всего 6 новинок: 4 в старых границах Москвы (WOW, Champine, Лучи-2, Ahead), 1 ЖК в Новой Москве («Мелиссад») и 1 в Московской области («Радумля»). Старт продаж был зафиксирован лишь в 18 новых корпусах (в апреле прошлого года — 76) с общей площадью 380 тыс. кв. м, причем 13 из них в Москве в старых границах. В Московской области, где в течение 2021 г. ежемесячно выходили в продажу 15-20 корпусов, в апреле стартовали продажи лишь в 2 корпусах.

Число новых ЖК в Московском регионе по сравнению с прошлым годом заметно сократилось уже в 1 квартале 2022 г. Объем предложения в продаже не просел за счет большого числа «новинок» в феврале и пониженного спроса.

Циан. Аналитика Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона

V. Выручка просела вместе со сделками

В апреле 2022 выручка девелоперов Московского региона составила всего 112,2 млрд рублей (на 46% меньше, чем в марте). Снижение было чуть менее выраженным, чем по числу сделок (там — 48%) за счет продолжающегося роста цен. Год назад выручка составила 178,9 млрд рублей (в 1,5 раза больше). В абсолютном выражении результат прошедшего месяца находится на уровне 2020 г. Учитывая сжатие спроса в 2 раза относительно марта, в такой динамике нет ничего необычного.

Наибольшее сокращение выручки, как и спроса, в Московской области (более, чем в 2 раза за месяц). В Новой Москве и Москве в старых границах снижение на 43-44%.

Циан составил рейтинг проектов с наибольшим числом сделок в апреле 2022 г. В основном среди лидеров проекты Московской области с более низким уровнем цен (6 из 10). 3 проекта находятся в Новой Москве и всего 1 («Левел Южнопортовая») в Москве в старых границах. Обычно проекты в Подмосковье и в Новой Москве значительно крупнее, чем в Москве в старых границах, поэтому и число сделок в них больше.

Лидеры продаж в апреле 2022 года в Московском регионе*

Проект Локация Кол-во сделок Средняя стоимость кв. м в сделке в апреле 2022 г., тыс. рублей Средний чек сделки в апреле 2022 г., млн рублей Пригород Лесное Московская область 200 154,6 6,37 Левел Южнопортовая Москва 167 337,5 14,24 Мытищи Парк Московская область 165 180,5 6,32 Томилино Парк Московская область 141 159,1 6,56 Люберцы 2018-2023 Московская область 140 192,1 6,79 Переделкино Ближнее Новая Москва 134 225,1 12,96 Пехра Московская область 129 152,1 4,88 Прокшино Новая Москва 128 265,8 11,24 Горки Парк Московская область 126 154,5 5,46 Скандинавия Юг Новая Москва 126 252,4 11,98

*Учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК).

Источник: Циан. Аналитика

«Снижение спроса в апреле было ожидаемым. После рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 г. (период ажиотажного спроса) двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично. Введение льготной ипотеки под 12% поддержало рынок (все же 12% лучше, чем рыночные 20%), но остановить снижение спроса не позволило — в условиях общей неопределенности, проблем на рынке труда и роста цен на недвижимость ипотека в 12% оказалась недостаточным фактором, — комментирует Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитика. — Снижение льготной ставки до 9% важно, прежде всего, как инструмент привлечения потенциальных покупателей. Сами цифры в кредитных договорах изменятся не так сильно, поскольку многие из застройщиков и при 12% ипотеке дополнительно субсидировали ставку (но теперь им будет проще компенсировать разницу в ипотечных условиях). Рынок может поддержать и выход на него держателей краткосрочных депозитов (тех, кто не стал покупать квартиру в дни ажиотажного спроса в первую декаду марта, а открыл 3-месячный вклад под рекордно высокие проценты)».