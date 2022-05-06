Итоги апреля на рынке новостроек: спрос упал в 2 раза
Москва, 6 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Эксперты Циан. Аналитики подвели итоги апреля 2022 года на первичном рынке Московского региона, проанализировав изменение цен, число и структуру сделок, долю ипотеки, объем предложения и выручку девелоперов, а также назвали самые продаваемые проекты. После рекордных показателей марта 2022 г. в апреле спрос на новостройки просел почти в 2 раза. Рост цен на рынке замедлился, застройщики меняют стоимость лотов в рамках обычных ежемесячных индексаций.
В апреле на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тыс. ДДУ — почти в 2 раза меньше, чем в марте. Активность покупателей вернулась к уровню 1-й половины 2017 г.
Доля ипотечных сделок вернулась к уровню последних 8-9 месяцев — 65% (в марте доля была ниже за счет выхода на рынок покупателей с «живыми деньгами»). Льготная ипотека под 12% не позволила поддержать спрос на высоком уровне.
Цены на первичном рынке региона увеличились за месяц на 2%, по сравнению с мартом индексация замедлилась. Основной вклад в рост средних цен предложения вносят сами покупатели (быстрее покупая более доступные лоты).
За счет снижения темпов продаж на рынке увеличился выбор — сейчас в реализации в Москве и Подмосковье находится 76,7 тыс. помещений (месяц назад было 75,2 тыс. лотов). За месяц стартовали продажи всего в 18 корпусах (в марте 2022 г. — в 27, год назад — в 76).
Выручка девелоперов по сравнению с прошлым месяцем просела в 2 раза, так же, как и число сделок, и составила всего 112 млрд рублей.
В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра. Средние цены рассчитаны по строящимся ЖК без учета проектов из премиальных сегментов.
I. Двукратное снижение числа сделок
В апреле 2022 г. на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тыс. ДДУ — минимальный показатель с лета 2020 г. После мартовских рекордов с 18,3 тыс. ДДУ в апреле спрос на новостройки просел почти в 2 раза. В абсолютном выражении это возврат к показателям 1-й половины 2017 г.
Цифра, близкая к 2-кратному снижению, сама по себе — не катастрофа. Такое снижение спроса было вполне ожидаемым. Это падение от рекордно высоких уровней продаж в марте. В прошлом месяце спрос шел со стороны ипотечников, которые стремились приобрести жилье до предполагаемого дальнейшего роста ставок по ипотеке — если человек понимает, что в любом случае он будет брать кредит на квартиру, то лучше сделать это на более выгодных условиях. Кроме того, в марте на рынок в более большом количестве, чем обычно, вышли покупатели без ипотеки, которые на фоне экономической нестабильности стремились сохранить свои сбережения в «квадратных метрах». Сохранялся спрос и со стороны клиентов с ипотеками, одобренными до начала марта под более низкий процент, а также попадающих под программу льготной семейной ипотеки.
В апреле на первичном рынке действовала льготная ипотека под 12%, а застройщики для поддержания спроса дополнительно субсидировали ставки по ипотеке (в рекламных кампаниях использовались предложения кредитов под 4,5-10% годовых). Но спрос не удержался на высоком уровне. Продолжающийся рост цен и неопределенность на рынке труда оказались более значимыми факторами, чем уровень ипотечных ставок.
Динамика сделок на первичном рынке Москвы и Московской области
|Количество ДДУ, тыс. шт.
|Динамика за год (относительно апреля 2021 г.)
|Динамика за месяц (относительно марта 2021 г.)
|апр.21
|мар.22
|апр.22
|Москва
|7,2
|7,3
|4,2
|-41,7%
|-42,5%
|Новая Москва
|2,4
|2,8
|1,5
|-37,5%
|-46,4%
|Московская область
|6,8
|8,2
|3,8
|-44,1%
|-53,7%
|Московский регион
|16,4
|18,3
|9,5
|-42,1%
|-48,1%
Источник: Циан. Аналитика
II. 2 из 3 продаж — с ипотекой
В прошлом месяце доля сделок с ипотекой в общем числе сделок составила всего 62% — это минимальный показатель с начала действия льготной ипотечной программы в 2020 г. Причина сокращения доли — в повышенной активности на рынке валютных и рублевых вкладчиков, которые приобретали жилье без ипотеки с целью сохранить свои сбережения.
В апреле показатели вернулись к стандартным показателям последних 8-9 месяцев. За прошедший месяц 65% сделок прошли с ипотекой. Во-первых, количество покупателей с «живыми деньгами» сократилось относительно марта, во-вторых, на рынке стала действовать льготная ипотека под 12% годовых с лимитом в 12 млн рублей, что фактически «вернуло» льготную программу на рынок Московского региона. Расширение лимита по льготной ипотеке серьезно увеличило долю предложения, подходящего под программу — по подсчетам Циан под нее подпадают около 75% рынка в столичной агломерации (с лимитом в 3 млн льготная ипотека была не актуальна). Кроме того, на рынке действовали и специальные программы от застройщиков с дополнительным субсидированием ставок.
Относительно апреля 2021 г. доля ипотечных сделок в общем объеме сделок ниже на 3 пп. Год назад еще действовала льготная ипотека под более выгодные 6,5%. 12% в апреле 2022 г. однозначно выгоднее, чем «нельготные» 20%, но все равно достаточно много для покупателей. Снижение номинальной ставки до 9% может сработать как инструмент привлечения потенциальных покупателей-ипотечников в следующем месяце.
Динамика доли сделок с ипотекой на первичном рынке Москвы и Московской области
|Доля ипотечных сделок, %
|Динамика за год (относительно апреля 2021 г.)
|Динамика за месяц (относительно марта 2022 г.)
|апр.21
|мар.22
|апр.22
|Москва в старых границах
|62%
|54%
|56%
|-6 п. п.
|+2 п. п.
|Новая Москва
|71%
|67%
|69%
|-2 п. п.
|+2 п. п.
|Московская область
|74%
|68%
|73%
|-1 п. п.
|+5 п. п.
|Московский регион
|68%
|62%
|65%
|-3 п. п.
|+3 п. п.
Источник: Циан. Аналитика
III. Индексация цен замедлилась
Средняя цена квадратного метра в Московском регионе в марте 2022 г. составляет 263,7 тыс. рублей — это на 2% больше, чем в феврале. Индексация цен на первичном рынке столичного региона замедлилась относительно прошлого месяца (в марте +3%). Изменение цен укладывается в тенденции последних месяцев. Застройщики, если и меняют цены, то делают это в рамках обычных ежемесячных индексаций (или в связи с ростом строительной готовности). Основной вклад в рост средних цен предложения вносят сами покупатели (быстрее покупая более доступные лоты).
Наиболее выраженный рост в Москве в старых границах (+2,8%). В Московской области, где цены существенно увеличились в предыдущие месяцы, динамика сдержаннее (+0,5%). В Новой Москве за месяц «квадрат» практически не изменился в стоимости (-0,1%).
За год цены в целом по региону увеличились на 31,3%. Наибольший рост в Московской области — на 36,6%. В Москве в старых границах «квадрат» подорожал на 22,7%, в Новой Москве — на 28,7%.
Динамика средней цены квадратного метра в Московском регионе
|Средняя цена кв. м., тыс. рублей
|Динамика средней цены кв. м.
|апр.21
|мар.22
|апр.22
|за год
|за месяц
|Москва в старых границах
|290,7
|346,8
|356,6
|+22,7%
|+2,8%
|Новая Москва
|171,5
|221,0
|220,8
|+28,7%
|-0,1%
|Московская область
|121,3
|164,8
|165,7
|+36,6%
|+0,5%
|Московский регион
|200,9
|257,8
|263,7
|+31,3%
|+2,3%
Источник: Циан. Аналитика
За счет роста стоимости квадратного метра на рынке наблюдается снижение средней площади проданной квартиры. В апреле в Москве в старых границах она составила 48 кв. м., в Новой Москве 45,7 кв. м., в Московской области — 43,2 кв. м. Наиболее заметное сокращение метражей в старых границах Москвы (год назад средняя купленная квартира была 57 кв. м., месяц назад — 50 кв. м.). В Новой Москве и Московской области также заметен долгосрочный тренд на снижение площади приобретаемой квартиры (за год — 4-6%). Население приобретает более компактные лоты чтобы сэкономить.
IV. Спрос падает — выбор у покупателей растет
Объем предложения в месячном выражении увеличился на 1,5 тыс. лотов. Сейчас в реализации в Москве и Подмосковье находится 76,7 тыс. помещений: 35,4 тыс. в Москве в старых границах, 11,5 тыс. в Новой Москве, 29,8 тыс. лотов в Московской области (месяц назад было 75,2 тыс. лотов). Это связано со снижением темпов продаж — застройщики продолжают выводить на рынок новое предложение, но спрос сейчас ниже, чем зимой, что и привело к увеличению количества лотов в продаже.
В апреле на первичном рынке всего 6 новинок: 4 в старых границах Москвы (WOW, Champine, Лучи-2, Ahead), 1 ЖК в Новой Москве («Мелиссад») и 1 в Московской области («Радумля»). Старт продаж был зафиксирован лишь в 18 новых корпусах (в апреле прошлого года — 76) с общей площадью 380 тыс. кв. м, причем 13 из них в Москве в старых границах. В Московской области, где в течение 2021 г. ежемесячно выходили в продажу 15-20 корпусов, в апреле стартовали продажи лишь в 2 корпусах.
Число новых ЖК в Московском регионе по сравнению с прошлым годом заметно сократилось уже в 1 квартале 2022 г. Объем предложения в продаже не просел за счет большого числа «новинок» в феврале и пониженного спроса.
V. Выручка просела вместе со сделками
В апреле 2022 выручка девелоперов Московского региона составила всего 112,2 млрд рублей (на 46% меньше, чем в марте). Снижение было чуть менее выраженным, чем по числу сделок (там — 48%) за счет продолжающегося роста цен. Год назад выручка составила 178,9 млрд рублей (в 1,5 раза больше). В абсолютном выражении результат прошедшего месяца находится на уровне 2020 г. Учитывая сжатие спроса в 2 раза относительно марта, в такой динамике нет ничего необычного.
Наибольшее сокращение выручки, как и спроса, в Московской области (более, чем в 2 раза за месяц). В Новой Москве и Москве в старых границах снижение на 43-44%.
Циан составил рейтинг проектов с наибольшим числом сделок в апреле 2022 г. В основном среди лидеров проекты Московской области с более низким уровнем цен (6 из 10). 3 проекта находятся в Новой Москве и всего 1 («Левел Южнопортовая») в Москве в старых границах. Обычно проекты в Подмосковье и в Новой Москве значительно крупнее, чем в Москве в старых границах, поэтому и число сделок в них больше.
Лидеры продаж в апреле 2022 года в Московском регионе*
|Проект
|Локация
|Кол-во сделок
|Средняя стоимость кв. м в сделке в апреле 2022 г., тыс. рублей
|Средний чек сделки в апреле 2022 г., млн рублей
|Пригород Лесное
|Московская область
|200
|154,6
|6,37
|Левел Южнопортовая
|Москва
|167
|337,5
|14,24
|Мытищи Парк
|Московская область
|165
|180,5
|6,32
|Томилино Парк
|Московская область
|141
|159,1
|6,56
|Люберцы 2018-2023
|Московская область
|140
|192,1
|6,79
|Переделкино Ближнее
|Новая Москва
|134
|225,1
|12,96
|Пехра
|Московская область
|129
|152,1
|4,88
|Прокшино
|Новая Москва
|128
|265,8
|11,24
|Горки Парк
|Московская область
|126
|154,5
|5,46
|Скандинавия Юг
|Новая Москва
|126
|252,4
|11,98
*Учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК).
Источник: Циан. Аналитика