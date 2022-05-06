Йошкар-Ола, , 15:51 — REGNUM В Марий Эл утверждено обвинительное заключение в отношении семи жителей республики и одного иностранного гражданина в возрасте от 19 до 28 лет в уголовном деле по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы, с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

Установлено, что вечером 13 июня молодые люди инициировали массовую драку с группой оппонентов около автозаправочной станции.

В ходе оперативных мероприятий местонахождение обвиняемых было установлено, преступные действия были пресечены. Уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге возле цирка произошла массовая драка. В полиции сообщили журналистам, что не получали заявлений о конфликте. Тем не менее стражи порядка проводят проверку.

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