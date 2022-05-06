Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Независимый депутат парламента Грузии, бывший председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе может совсем уйти из политики. Об этом он сообщил на телеканале «Пирвели».

Григол Вашадзе Michał Koziczyński

По словам политика, он «счастлив», что в 2020 году ушёл из ЕНД и теперь отвечает только за себя. При этом он намерен совсем уйти из политики.

«Я думаю, как закруглить эту историю и уйти из политики. Честно говоря, я серьёзно об этом думаю. Надоел «день сурка"», — заявил Вашадзе.

Он рассказал, что часто задумывается о том, что напрасно тратит время на работу в парламенте и таким образом «крадёт» у себя время, которое можно было провести по-другому. Депутат постоянно задумывается об этом.

«Ничто так не раздражает и не вызывает усталости, как безнадежное дело», — добавил политик.

Напомним, Вашадзе ранее был главой МИД Грузии и ближайшим соратником основавшего ЕНД Михаила Саакашвили, когда тот был президентом страны. Осенью 2020 года Вашадзе на выборах прошёл в парламент по спискам «Нацдвижения», но сразу вышел из партии, заявив, что не согласен с методами политической борьбы, которые там стали использовать.