Абакан, , 15:48 — REGNUM В Абакане к тушению крупного пожара привлекли вертолёт МИ-8 МЧС России и пожарный поезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Хакасии.

Пожар Pixabay.com

В тушении пожара площадью 225 га принимает участие 171 человек. Применяется 31 единица техники.

Есть пострадавшие — женщина 1944 года рождения (передана медикам) и мужчина. Последний доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Эвакуировано 12 человек.

Население просят строго соблюдать требования особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл в Абаканском дачном массиве в районе горы Самохвал. Сообщение о возгорании поступило 6 мая в 14:32 по местному времени. Огонь очень быстро перекинулся по сухой траве на другие постройки и заборы.

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