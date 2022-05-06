Брюссель, , 15:47 — REGNUM Греция выразила обеспокоенность по поводу предлагаемого запрета на перевозку российской нефти танкерами и боится потерять бизнес. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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Боррель добавил, что Греция обладает большим танкерным флотом. При этом Афины, как указал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, Греция опасается потерять бизнес, не навредив при этом России. С другой стороны, если Афины разрешат своим судам перевозить российскую нефть, это будет выглядеть «не очень красиво», подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель считает, речь идёт о «чисто политической ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России. Сделать это планируется в течение шести месяцев и до конца 2022 года соответственно. Такие меры прописаны в шестом пакете антироссийских санкций, который был передан на рассмотрение Совета стран Евросоюза.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Европейскому союзу необходимо добиться нулевой энергетической зависимости от России.