Таллин, , 15:47 — REGNUM Власти Эстонии с начала спецопецрии России на Украине поставили киевскому режиму вооружения и боеприпасы на сумму 230 млн евро, заявил 6 мая глава Государственного центра оборонных инвестиций республики Магнус-Валдемар Саар.

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

«С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддержали отправку на Украину больших объемов помощи по частной инициативе. В общей сложности из Эстонии на Украину ушло военной помощи на 230 млн евро», — сказал он на пресс-конференции в министерстве обороны.

Эстония поставила Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы, а также большое количество снаряжения для военнослужащих, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение киевским режимом военной и финансовой помощи Запада на $12 млрд.

Читайте также: Киев подтвердил получение от Запада финансовой и военной помощи на $12 млрд