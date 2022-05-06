Таллин, 6 мая 2022, 15:47 — REGNUM Власти Эстонии с начала спецопецрии России на Украине поставили киевскому режиму вооружения и боеприпасы на сумму 230 млн евро, заявил 6 мая глава Государственного центра оборонных инвестиций республики Магнус-Валдемар Саар.
Эстония поставила Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы, а также большое количество снаряжения для военнослужащих, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение киевским режимом военной и финансовой помощи Запада на $12 млрд.
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