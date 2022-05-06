Москва, , 15:46 — REGNUM Действия европейских потребителей по резкому увеличению закупок российского газа вполне оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Да, пока речь об отказе от российского газа не идет, и даже отказ от нефти Еврокомиссии не удается согласовать, но надо помнить о том, по какой схеме формируется цена российского газа в Европе. А в сегодняшней формуле довольно значительную часть составляют цены на спотовом рынке газа в II полугодии 2021 года и цены на рынке нефти.

Соответственно, хотя цена на российский газ и выросла, дальше, как минимум, ещё в течение полугода, она будет ещё выше. Так что логично было нарастить закупки в первом квартале 2022 года, тем более, что хранилища всё равно требуется заполнять.

Но, учитывая, что в ходе военных действий могут быть нарушены коммуникации по территории Украины и соседних стран, а также атак на каналы поставок СПГ, например, по железной дороге через Польшу, попытки наполнить хранилища сейчас выглядят вполне оправданно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что страны ЕС резко увеличили закупки газа из России.

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