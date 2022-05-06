Брянский район, , 15:48 — REGNUM «Культурно-нравственный объект» начали возводить у стен старинного Свенского монастыря в пригороде Брянска. Власти и общественники выступают против строительства.

Свенский монастырь Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Застройщик, местный предприниматель, заявил, что земля «досталась ему волею судьбы». На участке бизнесмен планирует реализовывать некий «культурно-нравственный объект». На встрече с жителями села в конце апреля 2022 года выезжали врио заместителя губернатора Татьяна Кулешова, глава Супоневской сельской администрации Владимир Рыбаков, представитель Брянской районной администрации. Власти категорично заявили, что никаких объектов у стен монастыря быть не должно, сообщает РИА «Стрела».

Однако рабочие уже начали заливать бетонные сваи, планируется вырубка растущих рядом старинных лип — фотографии появились 6 мая в социальных сетях.

Публичные слушания по данному вопросу назначены 11 мая в здании администрации Супонево.