Пенза, 6 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Затраты на охрану природы в Пензенской области в 2021 году составили 1712,9 млн рублей, или 96,5% к уровню 2020 года (1774,7 млн рублей). Об этом сообщает Пензастат.

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По официальной информации, также сократились расходы на эксплуатацию природоохранных фондов на 3% (36,7 млн рублей), оплату услуг природоохранного назначения — на 4,5% (25,1 млн рублей).

Порядка 48,5% текущих расходов в прошлом году направили на сбор и очистку сточных вод, на обращение с отходами использовано 39,6%, еще 7,7% затратили на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

На восстановление основных фондов амортизационные отчисления по охране окружающей среды составили 239,7 млн рублей, затраты на их капремонт возросли до 81,1 млн рублей (+46,7%).

Вдвое увеличилась выручка от продажи побочной продукции, полученной в ходе проведения природоохранных мероприятий, и составила 6,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Пензенской области по итогам 2021 года внесла 582 представления нарушителям законодательства в сфере охраны окружающей среды.

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