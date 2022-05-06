Чухлома, Костромская область, , 17:50 — REGNUM Учительница начальных классов Чухломской средней школы требует возмещения морального ущерба от руководства школы. Об этом сообщает пресс-служба Чухломского районного суда.

Чухломская школа Http://www.eduportal44.ru

Педагог написала заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию» и прекратила учить детей с 15 марта 2022 года. По её словам, причиной этому стал «постоянный прессинг и давление» со стороны руководства образовательного учреждения. Отметим, что ранее истец являлась классным руководителем 4 класса школы, родители которого ранее пожаловались на «некорректное» отношение завуча к детям.

Учительница полагает, что работодатель допустил нарушения закона при её увольнении, подписав заявление и не пожелав разобраться в конфликтной ситуации. Она требует взыскания морального вреда в размере 100 тысяч рублей и восстановления на работе. Первое заседание по этому делу назначено 17 мая.

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