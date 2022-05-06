Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге в праздничные дни включат световые проекции, которые украсят фасады домов в честь Дня Победы. Об этом 6 мая сообщили в медиацентре правительства Петербурга.

Световое шоу на Стрелке Дарья Драй © ИА REGNUM

Инсталляции включат в преддверии праздника, 7 мая. Жители и гости города увидят на фасадах изображения, которые находятся в архиве Российской национальной библиотеки (РНБ), Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также материалы из архива ИА REGNUM. Такое украшение домов станет частью программы мероприятий в Петербурге.

Проекции подготовили в комитете по градостроительству и архитектуре совместно с «Ленсветом» и Ассоциацией «Невский свет». Поддержку проекта осуществило ПАО «Газпром».

Одной из главных таких площадок станет филиал РНБ возле станции метро «Парк Победы». Фасад библиотеки украсят изображения летящих журавлей — символов одноимённого стихотворения Расула Гамзатова, которое в дальнейшем стало известной песней о войне.

Другими площадками станут Новгородский проспект, дом 10 в Шушарах, Шпалерная улица, дом 44 Б, Московский проспект, дом 91. На Васильевском острове на восьмой линии В. О, дом 85 А будут транслировать фотографии празднования 41-й годовщины победы в Ленинграде.

Световые инсталляции с тематическими изображениями будут работать с 7 по 15 мая 2022 года.

Отметим, что в Петербурге уже установили основные элементы украшения города ко Дню Победы. На Невском проспекте появились изображения с георгиевскими лентами, орденами и другими атрибутами.

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