Иваново, 6 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Бывшая заведующая Милитинским фельдшерско-акушерским пунктом Кинешмы Ивановской области подозревается в присвоении вверенных средств, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 6 мая.

(сс) sajinka2 Коррупция

Как полагает следствие, подозреваемая договорилась со своей знакомой о ее фиктивном трудоустройстве уборщицей. С ней был заключен договор, открыт счет в банке для получения зарплаты. Однако карточку женщина отдала заведующей ФАПом. В итоге с 8 ноября 2019 года по 18 марта 2022 года заведующая сама выполняла обязанности по уборке помещений, за исключением периода нахождения в отпусках и на бюллетене. Однако зарплата начислялась и за период, когда она не работала.

Всего, полагает следствие, экс-заведующая присвоила 61 тысячу рублей, а ущерб, причиненный медучреждению, составляет 88 тысяч рублей — с учётом налогов, сборов и страховых взносов.

В отношении женщина также расследуются дела по факту восьми эпизодов мелкого взяточничества и 17 эпизодов служебного подлога — речь идёт об оформлении фиктивных сертификатов о вакцинации против COVID-19.