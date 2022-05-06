В Ростове пройдёт фестиваль ухи
Ярославль, 6 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области 21 мая пройдёт Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций». Праздник состоится на территории туристического комплекса «Ростовский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнёрстве «МОТ «Золотое Кольцо».
Впервые за последние 2 года один из самых популярных гастрономических фестивалей России пройдёт в очном формате. Гостей ожидает традиционная уха по фирменному рецепту, а также песни, пляски, фотозоны, розыгрыши подарков и призов. На празднике выступит баян-шоу «Жгучие перцы» из Костромы.
Гостей ждут в «рыбацких» костюмах, самый оригинальный будет отмечен специальным призом.
Сбор гостей состоится в 12:00 по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Достоевского, д. 41.