Ярославль, 6 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области 21 мая пройдёт Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций». Праздник состоится на территории туристического комплекса «Ростовский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнёрстве «МОТ «Золотое Кольцо».

НП «МОТ «Золотое Кольцо» Уха

Впервые за последние 2 года один из самых популярных гастрономических фестивалей России пройдёт в очном формате. Гостей ожидает традиционная уха по фирменному рецепту, а также песни, пляски, фотозоны, розыгрыши подарков и призов. На празднике выступит баян-шоу «Жгучие перцы» из Костромы.

Гостей ждут в «рыбацких» костюмах, самый оригинальный будет отмечен специальным призом.

«Мы очень рады, что наконец-то имеем возможность собраться очно, чтобы отметить один из самых любимых нами фестивалей. Смотреть как готовят уху и пробовать уху — это не одно и то же. На этот раз мы с удовольствием приготовим для всех фестивальную уху и отметим это событие ярко, как и полагается фестивалю Золотого кольца», — прокомментировала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» и организатор фестиваля Марина Филимонова.

Сбор гостей состоится в 12:00 по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Достоевского, д. 41.