Черкесск, 6 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании образовательных учреждений. Дети и сотрудники эвакуированы из 13 школ и одного детского сада. Помещения обследуют с участием кинологических подразделений.

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«6 мая в 08:00 в дежурную часть МВД по КЧР поступило сообщение о том, что в Черкесске заминированы 13 общеобразовательных и одно дошкольное учреждение. Сотрудники полиции организовали эвакуацию детей и преподавателей, территории оцеплены», — пишет ТАСС.

При проверке информация о минировании не подтвердилась. По факту телефонного терроризма организована проверка. Анонимного информатора устанавливают. Днем ранее в Карачаево-Черкесии поступило сообщение о минировании здания регионального управления казначейства. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, второй день подряд поступают сообщения о минировании школ в Ставропольском крае. Эта информация также не подтверждается.

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