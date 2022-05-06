Самара, 6 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Около двух тысяч военнослужащих в Самаре примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

olga-friend0 Салют

Сообщается, что военный парад в Самаре начнется в 10:00 часов на площади Куйбышева. В нем примут участие соединения и воинские части министерства обороны России, других силовых министерств и ведомств. По площади пройдут всего 28 парадных расчётов (около двух тысяч человек).

«В составе механизированной колонны пройдёт 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и другие. В составе воздушной части Парада примут участие вертолёты Ми-2 в количестве двух единиц и самолёты МиГ-31 в количестве двух единиц», — сообщает пресс-служба.

По площади также пройдут 62 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.

Отмечается, что в 11:00 часов стартует «Бессмертный полк».

В скверах площади Куйбышева будет работать полевая кухня. В 18:00 часов начнется праздничный концерт, в котором примут участие академический ансамбль песни и пляски войск Национальной Гвардии России и заслуженный артиста России Денис Майданов.

Праздничный фейерверк и артиллеристский салют состоится после 22:00 часов на 1-й очереди набережной реки Волги и площади Куйбышева.

«С пл. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р. Волги трёх барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооружённых Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырёх 122-мм гаубиц Д-30», — сообщает пресс-служба.