Львов, Украина, 6 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Решение о сносе трех памятников времен СССР и в том числе — мемориального комплекса «Вечный огонь», приняли власти города Червоноград во Львовской области. Об этом 6 мая сообщает украинское издание «Вести».

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Также местные депутаты решили снести памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте сражения воинов Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками в приселке Заболотье села Силец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине, тем самым Варшава провозгласили раздел этой страны.