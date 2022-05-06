Москва, , 17:56 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Lizer (Арсен Магомадов) поделился новым синглом под названием «‎Весна»‎. Выход композиции состоялся на всех музыкальных площадках 6 мая.

Lizer Скриншот YouTube

В песне артист восхваляет весеннее время года, которое дарит ему множество эмоций и личных волнений. Примечательно, что «‎Весна»‎ стала лишь вторым релизом от Lizer в 2022 году.

Ранее Lizer анонсировал свой девятый студийный альбом. Пластинка, название которой пока что неизвестно, должна увидеть свет до конца 2022 года.

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