Называевский район, Омская область, , 15:40 — REGNUM В Омской области масштабный пожар, действующий в Называевском районе, уничтожил уже 50 домов. Половина из них — жилые. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в пресс-службе регионального правительства.

Пожар Dave Hogg

Между тем, как передаёт «12 канал», горит ещё и омский посёлок Новоалександровка. На место происшествия прибыл мэр Омска Сергей Шелест. Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Бурков ввёл в Омской области режим ЧС из-за большого числа пожаров.

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