Москва, , 15:40 — REGNUM В настоящее время на мировом рынке криптовалют не наблюдается какого-то внятного тренда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что 5 мая стоимость биткоина упала больше чем на 10%.

Криптовалюта (сс) geralt

«Биткоин — один из самых волатильных активов, и его стоимость часто определяется конъюнктурой сиюминутных показателей совокупного объема спроса и предложения. Поэтому падения и взлёты часто кратковременные и непредсказуемые, — сказал Ковригин. — Пока какого-то внятного тренда на рынке криптовалют не наблюдается. Текущее падение, видимо, связано с опасениями держателей по поводу ужесточения законодательства в отношении криптовалют в разных государствах».

Как полагает Ковригин, если такое случится, то возрастут и риски дальнейшего заметного падения котировок этой криптовалюты.

«Вместе с тем при сохранении текущих геополитических проблем биткоин может стать средством переводов и расчётов в трансграничных взаимоотношениях. В этом случае котировки могут пойти вверх», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время 50% всех биткоинов в обращении убыточны для их владельцев, а в случае снижения котировок до 33 тысяч долларов этот процент увеличится до 60%.

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