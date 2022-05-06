Москва, 6 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российских граждан, конечно, трудно отучить от постсоветской привычки при любых непонятных ситуациях покупать квартиры, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

(сс) rawpixel Сделки с недвижимостью

«Слишком уж интенсивным был рост цен на жилье в центральных городах в конце 90-х и начале 2000-х годов. Тем более, что многим из тех, кто тогда продавал квартиры, не приходилось их прежде покупать — кому-то они были выданы советским государством и госпредприятиями, кому-то достались по наследству.

Тем более, в течение длительного периода главным драйвером роста рынка была смена схемы потребления — коммуналки выкупались для объединения, квартиры перестраивались, получившееся жилье перепродавалось для покупки элитного жилья в новостройках.

Тем временем коммунальные платежи и налоги на недвижимость оставались заниженными, а ипотечные ставки - завышенными.

Но любые оценки вложений в недвижимость россиянам предлагались без учета фактора инфляции, стоимости владения и аммортизационных расходов. А вот с учетом этих факторов покупка квартир была на продолжительном горизонте всегда убыточной.

Более того, не учитывался такой фактор, как сроки экспозиции. При необходимости быстро высвободить средства с рынка жилья, всегда приходилось соглашаться на дисконт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова назвала два риска для тех, кто планирует купить квартиру для защиты сбережений.

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