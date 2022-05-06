Москва, , 15:39 — REGNUM В условиях санкций, снижения покупательной способности и роста безработицы цены на вторичную недвижимость в России уже в ближайшем будущем могут снизиться на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Цены за 1 квадратный метр жилья выросли в два раза за последние пять лет, с 127 тыс. рублей в 2017 году до 254 тыс. рублей в марте 2022 года. Необходимо отметить существенный рост — на 56% — и средней цены квадратного метра на первичном рынке с 2019 по 2021 годы. Предложение новостроек за этот период выросло, но заметно меньшими темпами – на 33%. В условиях санкций снижение покупательной способности, потеря работы и, как следствие, снижение спроса могут привести к снижению цен на вторичную недвижимость в ближайшем будущем на 5%», - сказал Щербаченко.

Как полагает Щербаченко, дальнейшего значительного роста стоимости новостроек ждать не стоит.

«В текущих условиях можно предполагать небольшой спад интереса к покупке недвижимости на 7-10%, — также уточнил экономист. — Самым востребованным будет оставаться жилье в наиболее перспективных районах, в которых в ближайшее время появится метро или новая удобная развязка или дом находится на стадии высокой готовности и скоро можно будет переехать в эту квартиру. Большим спросом все ещё пользуются однокомнатные квартиры и студии от 20 до 45 квадратных метров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в течение 2022 года в России будут расти цены на недвижимость в новостройках.

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