Газни, Афганистан, 6 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни прошла однодневная велогонка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Этот этап соревнований по велоспорту, состоявшийся 6 мая, в отличие от предыдущих лет прошёл без участия спортсменок.

Ряд женщин, ранее бывших членами велосипедных команд в Газни, сетовали на сложившуюся ситуацию, говоря, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое количество спортсменок либо были вынуждены покинуть страну, либо не могут участвовать в соревнованиях из-за ограничений.

В ходе гонки 16 спортсменов-мужчин преодолели 20 километров от города Газни до уезда Вагаз. Первое место занял Мохаммад Салим Арабзада.

В то же время, спортсмены провинции просят власти приложить больше усилий для развития этого вида спорта.

Стоит отметить, что до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Газни было несколько велокоманд, но после падения республики их спортивная деятельность была запрещена.

Спортсменки призывают международные спортивные организации оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они могли вернуться в спорт.