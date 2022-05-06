Москва, 6 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Скорее всего, в течение 2022 года в России будут расти цены на недвижимость в новостройках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что квартиры в новостройках Москвы подорожали на 25% за год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Стоимость строительства подорожала. Какие-то материалы стали менее доступными, что создало определённый перечень проблем. До наступления кризисной ситуации прогнозировался рост цен на 10-15%. Но появившиеся проблемы увеличили данный интервал. Скорее всего, пока мы будем видеть рост цен, — предположила экономист. — Участники рынка будут пытаться сдерживать цены. Иначе это приведёт к снижению спроса, что крайне невыгодно для застройщиков. При сильном росте цен и даже при наличии доступной ипотеки заинтересованность может быть меньше, чем ранее. Хотя может быть и другая ситуация, когда граждане в попытке сохранения своих активов будут пытаться инвестировать в недвижимость. Также большой спрос может быть предъявлен на дешевое жилье невысокого качества».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, как падение реальных доходов жителей РФ и рост ипотечных ставок скажется на ценах в российских новостройках.