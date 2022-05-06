Москва, , 15:35 — REGNUM В ближайшие год-два инфляция в Турции продолжит оставаться высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляция в Турции достигла почти 70%.

Турция

«Высокая инфляция еще не означает однозначного экономического кризиса. Конечно, ситуация галопирующей инфляции вызывает беспокойство. Однако ВВП растет, а дефицит бюджета под контролем, — сказал Домащенко. — В ближайший год-два инфляция будет высокой. Причина роста инфляции в росте цен на энергоносители, металлы, продовольствие на мировых биржах и чрезвычайно низкие ставки заимствований. В этой ситуации Турции будет еще более выгодно экспортировать свою сельхозпродукцию на российский рынок, учитывая резкий рост рубля относительно турецкой лиры в последние месяцы после отмены действия бюджетного правила в РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкий спад турецкой экономики обеспокоил международных экспертов.

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