Йошкар-Ола, 6 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 мая лечение получают 66 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

У 63 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 56 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из десяти пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 12 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы восемь человек, выписаны девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая выздоровели с начала пандемии 43 330 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 517 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.