Москва, , 15:34 — REGNUM Доходы именно региональных бюджетов в России в значительно меньшей степени, чем бюджет федеральный, зависят от внешней конъюнктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Бюджет Bukvi.ru

«Как известно, ещё в начале века уплата основных налогов крупнейшими госпредприятиями была переведена в Москву, а затем налоговая политика подвергалась ещё ряду трансформаций, в частности основной упор был сделан на экспортные пошлины, а не на тот же НДПИ.

Так что даже если в результате санкций доходы российских экспортеров сократятся, это в наименьшей степени затронет региональные бюджеты, как не затронула их, например, ситуация с падением экспортных цен в 2020 году.

В то же время, с большой вероятностью, выплата региональными минфинами купонов по их облигациям может быть заморожена, а тем временем государство готово предоставлять инвестиционные кредиты на развитие на условиях, куда более мягких, чем рыночные.

Да и вложения в развитие инфраструктуры, запланированные правительством, в первую очередь придут именно в регионы. Так что как раз именно региональные бюджеты в наименьшей степени подвержены рискам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, вследствие западных санкций консолидированные доходы российских региональных бюджетов могут снизиться на 5–8% в 2022 году.