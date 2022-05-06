Рустави, Грузия, , 15:34 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 6 мая вышли на акцию протеста возле тюрьмы в Рустави, где находится политик. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы экс-президента отправили лечиться за рубеж. Они скандируют: «Миша, Миша». Сообщается, что из-за акции оказалась перекрыта улица, на которой проходит акция.

Организатором акции стала основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение». «Националы» заявляют, что будут протестовать в разных регионах страны.

Напомним, Саакашвили и его сторонники в апреле снова начали жаловаться на его плохое самочувствие. Он якобы не может нормально питаться из-за проблем с психикой. Лояльные к нему врачи говорят, что экс-президенту поможет только лечение за границей. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.

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