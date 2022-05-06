София, 6 мая 2022, 15:34 — REGNUM Известный болгарский актёр и телевизионный ведущий Каци Вапцаров пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в столице Болгарии Софии. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «Факты».
По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП является софийский полицейский, который, управляя личным автомобилем, нарушил правила проезда перекрестка и создал аварийную ситуацию. В результате столкнулись несколько транспортных средств, включая машину Кацарова.
Актеру была оказана медицинская помощь.
В настоящее время состояние его здоровья врачам опасений не внушает.