В Софии в ДТП пострадал актер Каци Вапцаров
София, 6 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Известный болгарский актёр и телевизионный ведущий Каци Вапцаров пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в столице Болгарии Софии. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «Факты».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП является софийский полицейский, который, управляя личным автомобилем, нарушил правила проезда перекрестка и создал аварийную ситуацию. В результате столкнулись несколько транспортных средств, включая машину Кацарова.
Актеру была оказана медицинская помощь.
В настоящее время состояние его здоровья врачам опасений не внушает.