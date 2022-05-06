Москва, , 17:55 — REGNUM Российский рэпер Boulevard Depo (Артём Кулик) выпустил новый трек под названием Wok. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 6 мая.

Boulevard Depo Кадр из интервью для портала Fast Food Music

Опубликованная композиция состоит из многочисленных отсылок к современным трендам и популярным артистам, которых высмеивает музыкант. К слову, одним из исполнителей, чью деятельность косвенно затронул Boulevard Depo, стал рэпер Obladaet (Назар Вотяков), известный использованием сравнений себя с кем-то и чрезмерным хвастовством в творчестве.

Напомним, что в 2022 году Boulevard Depo пока что не выпускал полноценных студийных релизов. Последним выпущенным проектом рэпера является микстейп Qwerty Lang, премьера которого состоялась в декабре 2021 года.

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