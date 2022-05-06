Йошкар-Ола, , 15:32 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 мая выздоровели с начала пандемии 43 330 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 517 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали 22 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 мая лечение получали 67 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом.