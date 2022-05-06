Нью-Йорк, США, 6 мая 2022, 15:26 — REGNUM ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в Мариуполе началась третья по счёту операция по эвакуации мирных жителей под эгидой ООН.
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