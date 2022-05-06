Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в Мариуполе началась третья по счёту операция по эвакуации мирных жителей под эгидой ООН.

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