Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в Мариуполе началась третья по счёту операция по эвакуации мирных жителей под эгидой ООН.

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