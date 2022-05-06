Омск, , 15:26 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в Омской области в связи с большим количеством пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в областном правительстве.

Пожар LoggaWiggler

Решение о введении режима ЧС принял губернатор региона Александр Бурков. Областное ГУ МЧС усилило группировку сил и средств.

Крупный пожар тушат в Называевском районе Омской области. Огонь уничтожил жилые дома. В тушении принимают участие 165 человек, 23 единицы техники.

«Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем», — заверил губернатор. Число сгоревших домов не уточняется.

Руководителем ликвидации ЧС Бурков назначил своего первого заместителя Валерия Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки в связи с пожарами в населённых пунктах Омской области.

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