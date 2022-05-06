Джакарта, 6 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило визит главы государства Джоко Видодо в США, говорится в заявлении МИД страны.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

«Президент Индонезии примет участие в специальном саммите АСЕАН-США в Вашингтоне, округ Колумбия, 12–13 мая 2022 года», — говорится на официальном сайте МИД Индонезии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела видеоконференцию для обсуждения подготовки визита президента Джоко Видодо в Вашингтон (США).

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