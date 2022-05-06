Москва, , 15:25 — REGNUM В условиях роста инфляции важно поддержать граждан России, получающих социальные выплаты из бюджета, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Помимо поддержки семей с детьми, принято решение проиндексировать пенсии, что говорит о том, что правительство выполняет поручения президента и для этого есть финансовые возможности.

Пенсионный фонд в числе первых активно перешёл на цифровые технологии, тем самым избавил пенсионеров посещать Пенсионный фонд при изменениях в выплатах. Сейчас все делается автоматически, что очень удобно и эффективно.

Размер индексации, по словам представителя Государственной думы, пока точно не определен, но предполагаемые 8-9% — это на уровне половины существующей инфляции в 2022 году, а учитывая индексацию с 1 января 2022 года, общий размер как раз составит около 16%, что сравнимо с уровнем инфляции в 2022 году.

Если правительству РФ удастся в дальнейшем сдерживать инфляцию, то вполне вероятно, что следующая индексация может быть с января 2023 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсии российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

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